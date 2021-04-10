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Giriş Tarihi: 11.4.2021 03:31 Son Güncelleme: 11.4.2021 03:31

Yıkım çalışmaları devam eden 'nın çatısı gürültüyle çöktü

İHA
Yıkım çalışmaları devam eden Açelya Apartmanı'nın çatısı gürültüyle çöktü

'nın Çankaya ilçesinde, temeli kaydığı için yıkım çalışmaları devam eden 'nın çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. Öte yandan, Açelya Apartmanı'nın yıkımı sırasında kopan bir parça iş makinesinin üzerine düştü. İş makinesinin arızalanması nedeniyle yıkım çalışmaları ertelendi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan Açelya apartmanının çatısı, yıkım çalışmaları sırasında ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Yetkililer, binanın giriş kısmında yapılan yıkım çalışmalarının ilerlemesi nedeniyle çatının da kontrollü olarak iş makinesiyle yıkıldığını belirtti.

ÇALIŞMALARA SABAH SAATLERİNE KADAR ARA VERİLDİ

Apartmanın çatısının iş makinesiyle binanın giriş kısmına doğru çekilmek suretiyle yıkıldığını belirten yetkililer, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine binadan bir parçanın koparak düştüğünü belirtti.

Düşen parçanın iş makinesinin hidrolik borusunu patlattığını ifade eden yetkililer, yıkım çalışmalarına sabah saatlerine kadar ara verildiğini açıkladı.

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AÇELYA APARTMANI YAKLAŞIM 30 SANTİM KAYDI

Ayrıca sürekli binanın lazer ile ölçümünü yapan yetkililer, Açelya apartmanının yaklaşık 30 santim kaydığını belirtti.

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Yıkım çalışmaları devam eden Açelya Apartmanı'nın çatısı gürültüyle çöktü
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