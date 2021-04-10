Yıkım çalışmaları devam eden Açelya Apartmanı'nın çatısı gürültüyle çöktü

Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan Açelya apartmanının çatısı, yıkım çalışmaları sırasında ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Yetkililer, binanın giriş kısmında yapılan yıkım çalışmalarının ilerlemesi nedeniyle çatının da kontrollü olarak iş makinesiyle yıkıldığını belirtti.