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Giriş Tarihi: 11.4.2021 14:19 Son Güncelleme: 11.4.2021 14:24

41 yaşındaki mimar, koronavirüse yenik düştü

İHA
41 yaşındaki mimar, koronavirüse yenik düştü

'da 41 yaşındaki Mimar Gökhan Öker, korona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gökhan Öker ailesinin, sevenlerinin ve mesai arkadaşlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Atakum Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü'nde görevli 41 yaşındaki Mimar Gökhan Öker, 15 gündür korona virüsü tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir çocuk babası Öker'in vefatı ailesini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

BAŞKAN DEVECİ'DEN TAZİYE

Öker'in cenaze töreni Derecik Cami'de gerçekleştirildi. Törene, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Şefaattin Sağdıç, Atakum Belediyesi Başkan Yardımcıları Okan Saral ile Şeref Aydın, Atakum Belediyesi Etüt Proje Müdürü Şaban Çakır, Atakum Belediyesi personeli ile Öker'in sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Başkan Deveci, Öker ailesine taziye dileklerini iletti. Merhum Öker, sevenlerinin ve mesai arkadaşlarının gözyaşları eşliğinde Derecik Mezarlığı'na defnedildi.

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41 yaşındaki mimar, koronavirüse yenik düştü
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