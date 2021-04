Oruçluyken gelen adet lekesi orucu bozar mı? Adet lekesi orucu bozar mu?

ADET ÖNCESİ VE SONRASI GELEN AKINTI ORUCU BOZAR MI?

Her kadının âdet gördüğü gün sayısı eşit değildir. Bu süre Hanefîlere göre en az üç, en çok on gün olabilir. Âdet günlerinin süresi, daha önce yaşanmış tecrübelere göre belirlenir. Düzensiz kanamalarda, üç ile on gün arasındaki kanama âdet sayılıp, o günlerde oruç terk edilir. Daha sonra kaza edilir. On gün dolduktan sonra gusledilip, namaz ve oruca başlanır. İki âdet arasındaki temizlik süresi de 15 günden az olmaz.

Adet süresi içinde kanama 3 günün sonunda kesilmiş iki gün sonra yeniden gelmişse kadın yine de adetli sayılır. Kadının adetinin bitmesi için 10 günlük süre içinde akıntının bembeyaz olması gerekir. Pembe, kahverengi lekeler adetten sayılır ve oruç tutulmaz.