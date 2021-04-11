AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz "Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ni yakından ve ilgiyle takip ediyoruz"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini ziyaret ederek Fakülte Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan ve öğretim elemanlarıyla bir araya geldi.

Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ni yakından ve ilgiyle takip ettiklerini, özellikle e-suffe eğitim sistemi ve e-luga dil yöntemini yenilikçi ve özgün bulduklarını belirten AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, fakülte ile ilgili yapılan çalışmalara bütün destekleri sunacağını ve yakından takip edeceklerini söyledi.