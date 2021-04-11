Akrabasını küfür ettiği için öldüren seyis tutuklandı

Adana Yeşiloba Hipodromu'nun ahırlar bölgesinde meydana geldi. Her ikisi de seyislik yapan Selçuk Turan ve akrabası Fırat Polater önce tartıştı sonra kavga etmeye başladı. Fırat Polater, Selçuk Turan'ı bıçaklayarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı. Hipodrom güvenliklerinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Turan kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı cinayet masası ekipleri tarafından Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yakalandı. İfadesinde suçunu itiraf eden zanlının "Kendisiyle daha önce küfürleşme yüzünden aramız bozuktu. Olay günü yine tartıştık ve bıçakladım" dediği öğrenildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.