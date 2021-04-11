Alanya 56.'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turuna hazır

TUR 2021' in 3. etabı 13 Nisan Salı günü Beyşehir' de başlayacak ve Alanya Anıt Önü'nde tamamlanacak. 4. etap 14 Nisan Çarşamba günü saat 10.20 de İskele Şelale önünden start alacak.



YÜCEL: 'TÜM HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 56'ncısı 11 – 18 Nisan 2021 tarihleri arasında Kapadokya – Kuşadası güzergahında 8 etapta gerçekleştirilecek ve 185 ülkeden canlı yayınlanacaktır. Ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayan yarışın 3. etabı Beyşehir- Alanya ve 4. etabı Alanya- Kemer 'de gerçekleştirilecektir. Bölgemizin tanıtımı açısından oldukça önemli bir organizasyon. Bizde Alanya Belediyesi olarak üzerimize düşen çalışmaları titizlikle yaparak hazırlıklarımızı tamamladık. Yarışın kusursuz gerçekleşmesi için Alanya Belediyesi ve diğer kurumlar olarak gereken önlemleri ve tedbirleri aldık. Tüm vatandaşlarımızdan trafiğe kapalı yolları tercih etmemelerini istiyoruz." dedi.

KAPANACAK YOLLARA DİKKAT

Yücel ayrıca; "13 Nisan 2021 12:00-17:00 arası Keykubat Heykeli ile Alanya Orman İşletmesi arası trafiğe kapalı ve aynı güzergah üzerinde araç trafiğinin yapılmaması, 14 Nisan 2021 07:00-10:00 arası Kuyularönü cami, İskele ve Atatürk Anıtı arası 09:30-11:00 arası Atatürk Anıtı-Dinek Mevkii arası gidiş istikametinde trafiğe kapalı ve güzergah üzerinde araç parkının yapılmaması gerekmektedir." açıklamasında bulundu.