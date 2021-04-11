Antalya'da Covid-19 uygulaması yapıldı! Genç kız hüngür hüngür ağladı!



Polis ekipleri ile uzun uzun konuşan genç, "Markete gidiyordum. Hastaneye gidiyordum. Kız arkadaşıma refakat ediyorum. Buna iznim var. Tarım işinde çalışıyorum. İzin belgem var ama geçersiz. O kadar insan geçiyor sadece bana mı ceza yazacaksınız. Ben zaten işimi halledip evime gidecektim. Ben burada şimdi izin belgemi alacağım. Bana ceza kesmeyin. Kız arkadaşım ameliyat oldu. Bu nasıl bir şeydir? Yasak var da markete gidemiyor muyum? Ben buradakini kullanıyorum. Geçenlere de ceza kesin" sözleri ile şaşkınlık oluşturdu.