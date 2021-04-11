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Giriş Tarihi: 11.4.2021 23:57

'da feci kaza! Kamyonetle çarpışıp takla atan taksiden burnu kanamadan çıktı

DHA
Antalya'da feci kaza! Kamyonetle çarpışıp takla atan taksiden burnu kanamadan çıktı

'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kamyonetle çarpışan taksi, takla attı. Taksi sürücüsü ile kamyonet sürücüsü , kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 20.30 sularında Kepez ilçesi Düden Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Alp yönetimindeki 07 T 0017 plakalı taksi, Düden Caddesi'nde seyir halindeyken, Şehit Musa Özcan Caddesi üzerinden gelen Zafer Olur yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksi kaldırıma vurduktan sonra takla attı.

KAZAYI BURUNLARI BİLE KANAMADAN ATLATTILAR


Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan taksi sürücüsü Mehmet Alp ile kamyonet sürücüsü Zafer Olur, kazayı yara almadan atlattı.

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Antalya'da feci kaza! Kamyonetle çarpışıp takla atan taksiden burnu kanamadan çıktı
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