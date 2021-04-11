Antalya'da feci kaza! Kamyonetle çarpışıp takla atan taksiden burnu kanamadan çıktı

Kaza, saat 20.30 sularında Kepez ilçesi Düden Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Alp yönetimindeki 07 T 0017 plakalı taksi, Düden Caddesi'nde seyir halindeyken, Şehit Musa Özcan Caddesi üzerinden gelen Zafer Olur yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksi kaldırıma vurduktan sonra takla attı.

KAZAYI BURUNLARI BİLE KANAMADAN ATLATTILAR



Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan taksi sürücüsü Mehmet Alp ile kamyonet sürücüsü Zafer Olur, kazayı yara almadan atlattı.