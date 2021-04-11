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Giriş Tarihi: 11.4.2021 11:59

'da komşu savaşı! Taş ve sopalarla saldırdılar!

DHA
Antalya'da komşu savaşı! Taş ve sopalarla saldırdılar!

'da ortalık karıştı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde komşu 2 aile arasında kavga çıktı. Taşlı-sopalı kavga, cep telefonu kamerasına böyle yansıdı...

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu iki aile arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı- sopalı kavgaya dönüştü.

Gruptan bazı kişiler kavgayı sonlandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kısıtlamanın olduğu saatlerde çıkan kavga, mahalleliler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Görüntülerde, beyaz atletli kişinin, eline aldığı taşı karşı grupta olan kadına atacakken vazgeçtiği, elindeki sopayla grup içindeki erkeğe vurmaya çalıştığı görülüyor.

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Grup içindeki çocuğun da başka bir kişiye sopayla saldırdığı görüldü. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılırken, çekim yapan çocuğuna "Bakma oğlum" demesi de dikkati çekti.

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Antalya'da komşu savaşı! Taş ve sopalarla saldırdılar!
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