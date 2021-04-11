Astım hastaları oruç tutabilir mi? Astım ilacı orucu bozar mı? Diyanet’ten astım ilacı açıklaması!

Astım hastalığı, toplumun büyük bir kesiminde görülüyor ve günlük hayatı zorlaştıran belirtilere sebep oluyor. Bu hastalıktan muzdarip olanlar nefes açıcı spreyler ve buhar makinesi kullanmak zorunda kalıyor. Bu nedenle oruç esnasında yaşanacak bir "astım krizinde ilaç kullanmak orucu riske atar mı, astım hastaları oruç tutabilir mi?" sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sorulara yanıt verdi.
ASTIMI OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
Astım belirtileri arasında en çok göze çarpan ve hastayı zor durumda bırakan olgu nefes darlığı ve öksürük krizleridir. Hasta kriz anında nefes alamaz ve dışarıdan bir yardıma ihtiyaç duyar. Bu noktada inhaler olarak adlandırılan ve astım hastalarının kullandığı sprey olan astım ilaçları devreye girer. Bu durumu yaşayan hastalar, "Astım ilaçları orucu bozar mı?" ya da "Fısfıs kullanmak orucu bozar mı?" sorularına yanıt arıyor.
DİYANET'TEN ASTIM İLACI AÇIKLAMASI
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayında oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen astım hastaları için "Astım hastaları oruç tutabilir mi?" bilinmezine açıklık getirdi. Atakları sık gelen ve ilaç kullanmak zorunda kalan hastaların oruç tutmayabileceğini, tutulamayan günlerin kaza edilebileceğini belirtti. Eğer hastalık iyileşmeyecek durumdaysa tutulamayan günler için fidye verilebileceği aktarıldı.
FISFIS KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?
"Astım ilacı orucu bozar mı?" sorusuna ise nefes yoluyla alınan ilaçların orucu bozmayacağı yönünde açıklama geldi. Bu bağlamda "Fısfıs kullanmak orucu bozar mı?" sorusuna da "Bozmaz" yanıtını verebiliriz. Şöyle ki, ağza püskürtülen fısfıs şeklinde ilaçlarda tek doz 1/20 ml gibi bir miktarda ilaç barındırmaktadır. Bunun da büyük bir kısmı ağız ve nefes boruları tarafından emilerek yok olur.
ASTIM İLACI ORUCU BOZAR MI?
Bu noktada ilaçtan geriye kalanların tükürükle mideye ne ölçüde ulaştığı konusunda netleşmiş bir çalışma yoktur. Ancak abdest sırasında ağızda kalan suya oranla çok küçük bir miktardan söz edilmektedir. Bu da oruca zarar vermemektedir. Abdest esnasında ağza alınan suyun mideye ulaşması halinde orucun bozulmayacağına ilişkin hadis-i şerifler mevcuttur. Bu nedenle "Astım ilaçları orucu bozar mı?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar aşırıya kaçmamak şartıyla zorunlu durumlarda oruçluyken astım ilacı kullanabilirler.
ORUCUN ASTIM HASTALARINA ETKİLERİ NELERDİR?
Astım hastalarının %50'si ila 90'ında reflü gelişmektedir. Zira astımda mide başını saran kaslar gevşer, bu da midedeki asidin yemek ve soluk borusuna kaçmasına sebep olur. Bu durum ise astım ataklarını tetikler. Bu gibi durumların yaşanmaması adına uzmanlar astım hastalarına sık aralıklarla az yemeyi önermektedir. Ancak Ramazan sürecinde astım hastaları için planlanan yaşam tarzı değişikliğe uğramaktadır. Ayrıca uzun süreli susuzluk sebebiyle akciğerlerdeki salgılar kurur ve bronşlarda daralma meydana gelir. Astım hastaları oruç tutmaya karar verirken bu gibi riskleri göz önünde bulundurmalıdır.
BUHAR MAKİNESİ ORUCU BOZAR MI? OKSİJEN ORUCU BOZAR MI?
Buhar makinesi ile alınan oksijen desteği konusunda daha farklı bir durum söz konusu olmaktadır. Zira bu cihazların ürettiği buhar sudan oluşmaktadır ve bir süre sonra bu buhar boğazda, nefes borusunda sıvı hale geçerek mideye iner. Su orucu bozacağından bu makineleri kullanmak zorunda olan hastaların orucu kazaya bırakması daha doğru olacaktır.
ASTIM HASTALARI RAMAZAN AYINDA NE YAPMALI?
Doktorların astım hastalarına Ramazan ayı önerisi, oruç tutan herkes gibi iftar ve sahurda aşırı yemek yememek yönünde olmaktadır. Küçük porsiyonlarla ve çok ağır olmayan yemekler tüketmek hem hastalık ataklarını önlemek hem de ibadeti daha sağlıklı ve verimli hale getirmek için son derece önemlidir. Ayrıca astım hastaları bol sıvı tüketimine özen göstermelidir. Düzenli kullanılan ilaçlar için doktorla görüşerek yeni bir plan oluşturmak doğru olacaktır.
BUHAR MAKİNESİ ORUCU BOZAR MI? OKSİJEN ORUCU BOZAR MI?
Buhar makinesi ile alınan oksijen desteği konusunda daha farklı bir durum söz konusu olmaktadır. Zira bu cihazların ürettiği buhar sudan oluşmaktadır ve bir süre sonra bu buhar boğazda, nefes borusunda sıvı hale geçerek mideye iner. Su orucu bozacağından bu makineleri kullanmak zorunda olan hastaların orucu kazaya bırakması daha doğru olacaktır.