Aynı gün doğdular aynı gün öldüler

Antalya'nın Alanya ilçesinde koronavirüse yakalanan tek yumurta ikizi kız kardeşler Ayşe Hacıkadiroğlu Demirel (58) ile Şeyda Hacıkadiroğlu Berber (58) aynı gün hayatlarını kaybettiler. Alanya ilçesinde yaşayan ikizler Ayşe Hacıkadiroğlu Demirel ve Seyda Hacıkadiroğlu Berber'e, bir süre önce Kovid-19 teşhisi konuldu. Durumlarının ağırlaşması üzerine iki kardeş hastaneye kaldırıldı. 2 çocuk annesi Ayşe Hacıkadiroğlu Demirel, koronavirüs tedavisi gördüğü özel hastanede önceki gün saat 16.00 sıralarında hayatını kaybetti. Daha önce kanser tedavisi de gören Şeyda Hacıkadiroğlu Berber de aynı hastanede aynı gün saat 22.00 sıralarında hayatını kaybetti. Aynı gün doğan tek yumurta ikiz kız kardeşler, aynı gün hayata veda etti.Hayırseverlikleri ile bilinen ve zorda olan herkesin yardımına koşan ikiz kız kardeşlerin yakınları gözyaşı döktü. İki kardeş, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere annelik yapıyor onlara burs sağlıyorlardı. Ağabeyleri Kerim Hacıkadiroğlu, "Kader ikizi olan kız kardeşlerim 6 saat arayla vefat etti. Allah mekânlarını cennet eylesin. Acımız büyük" diye konuştu.YALOVA'da, Üzeyir (72), İmdat (61) ve Vedat Burgazoğlu (56) kardeşler, 15 gün içerisinde koronavirüsten yaşamını yitirdi. Önce Vedat Burgazoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir süre sonra Burgazoğlu'nun ağabeyi İmdat Burgazoğlu'nun da virüse yakalandığı anlaşıldı. Hastanede tedavi gören Vedat Burgazoğlu, 2 hafta önce yaşamını yitirdi. Ardından İmdat Burgazoğlu da kurtarılamadı. Aile iki kardeşin yasını tutarken, en büyük ağabey Üzeyir Burgazoğlu da koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Üzeyir Burgazoğlu da dün hayatını kaybetti. DHA