İstanbul Kağıthane'de koronavirüs salgını tedbirlerine uyulmayan bir adres denetlendi. Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan ve kapalı olması gereken saatlerde faaliyet yürütülen bilardo salonunda 48 kişinin bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edildi.

Bilardo partisinde 48 kişiye 166 bin liralık mesafe cezası | Video

Söz konusu adreste bulunan 48 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 166 bin 512 lira idari para cezası kesildi. Adres İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.