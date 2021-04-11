Binanın temeli kaydı aileler evsiz kaldı

Ankara'da Çankaya İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta önceki akşam inşaat çalışması yapılan arazinin yakınındaki apartmanda istinat duvarı çöktü. Mektep Sokak'ta bir arsada yapımına başlanan inşaat çalışması sırasında temel kazısının bitişiğinde bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı Açelya Apartmanı'nın temelinde kayma meydana geldi. Binanın temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi yaşandı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Açelya Apartmanı ile beraber toplam 21 apartman tahliye edildi. İstinat duvarı çöken Açelya Apartmanı'nın yıkım çalışmaları için işlemler tamamlandı. Binanın, elektrik su ve doğalgaz hattı kapatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin de olay yerinde incelemelerde bulundu. Soylu, çökme tehlikesi bulunan binanın yukarıdan makaslanarak yıkılacağını söyledi. Öte yandan, kayma olan bina sakinleri, inşaat çalışması başladığında müteahhit ile görüştüklerini, müteahhidin, "Kendi arsam istediğim gibi kazımı yaparım" ifadesini kullandığını iddia etti. Konaklayacak yeri bulunmayan mahalle sakinleri, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanelerine yönlendirildi. Misafirhanelere gitmek istemeyenlerin bekleyişinin ise sürdüğü öğrenildi. Burada bekleyenlere ve ekiplere çorba ikramında bulunuldu. Bu arada Mektep Sokak'taki inşaatın müteahhidi Süleyman A., hafriyat şirketi sahibi Serkan K. ve kepçe operatörü Özkan K. gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.Büyük bir faciadan kurtulan bina sakinlerinin 3 ay önce CHP'li Çankaya Belediyesi'ni uyardığı ortaya çıktı. SABAH o belgeye ulaştı. Belgeye göre risk önceden görülüp bina sakinlerinin "perde beton" kullanılması talebinde bulunduğuna yer verilirken, uyarılara rağmen çalışmanın engellenmediği ortaya çıktı.