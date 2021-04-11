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Giriş Tarihi: 11.4.2021 17:16

Bodrum sezonun ilk dış hat uçuşunu karşıladı

Zeki ÖZKESKİN
Bodrum sezonun ilk dış hat uçuşunu karşıladı

Milas-Bodrum Havalimanı ’nın Moskova’dan düzenlendiği seferle yılın ilk dış hat uçuşunu karşıladı.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda Rusya'dan gelen yılın ilk uçağı su takıyla karşılandı. Azur Air'in Boeing 757-200 tipi uçağıyla 212 yolcu Moskova'dan Bodrum'a geldi.

TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu "Havalimanımızda sezonun ilk dış hat uçuşunu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemiye karşı tüm önlemlerimizi aldık. Yolcularımıza güvenli ve konforlu seyahat deneyimi sunmak üzere paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz. Seyahat kısıtlamalarıyla ilgili belirsizlikler sürse de, bu sezon yolcu trafiğimizin geçen yıla göre artacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz" dedi.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda SHGM Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonu'nu aldı ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan protokolü imzaladı.

Pandemi döneminde güvenli seyahat için Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI World oluşturulan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu'nu aldı.

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Bodrum sezonun ilk dış hat uçuşunu karşıladı
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