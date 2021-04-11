Boş araziye atık döktüler

Kocaeli Körfez'deki İlimtepe Yolu üzerinde boş araziye atık döküldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işlem başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi.7 Nisan günü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekipleriyle birlikte ivedilikle alana geçildi.Alana gri renkli, granül formada atıkların dökülmüş olduğu tespit edildi.Atıkların kim ya da kimler tarafından döküldüğünün tespitine yönelik gerekli adli işlemlerin yürütülmesi için konu savcılık makamına iletti.Çevresel risklerin bir an önce ortadan kaldırılması için atıklar kamyonlarla bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a nakledildi.Soruşturma tamamlanıncaya kadar atıklar İZAYDAŞ'da bekletiliyor. Soruşturma tamamlandıktan sonra atıklar bertaraf edilcek.Sorumlular hakkında yetkililer tarafından idari yaptırım uygulanacak.