Ramazan ayının gelmesiyle beraber binlerce Müslüman Allah'ın rızasını kazanmak üzere oruç ibadetlerini yerine getiriyor olmanın manevi huzurunu yaşıyor. Bu kapsamda ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar bazı konularda detayları merak ediyor. Burun kanaması orucu bozar mı? Ramazanda burun kanaması orucu zedeler mi? soruları bu noktada yanıt arıyor. Diyanet'e göre; Oruç ancak kanın kasten yutulması durumunda bozulmaktadır. İşte konuyla alakalı bilinmesi gereken detaylar…
Burundan gelen kanın boğaza kaçmasıyla orucun bozulup bozulmayacağı konusu tartışmalara neden olsa da, bazı dini kaynaklar dikkate alınırsa bu konunun detaylara göre farklılık gösterebileceği ele alınmıştır.
Eğer kanın oruçlu kişinin midesine irade dışında kaçması gibi bir durum yaşanırsa, oruç bozulmaz. Bu hususa dayanak olarak şu ayet-i kerime örnek teşkil edebilir;
"Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. (Herkesin) kazandığı (iyilik) lehine ve işlediği (kötülük) ise aleyhinedir! Rabbimiz, eğer unuttuk veya hata yaptıysak, bizi hesaba çekme."(Bakara Sûresi: 286)
Ancak, kanın boğaza kaçmadan ağızdan dışarı atılması gibi bir durum mümkünse ve bu durum bilinçli olarak uygulanmamışsa, oruç bozulabilir. Mideye kan gitmesi durumu orucu bozabilmektedir. İç huzursuzluk yaşanması durumunda Ramazan'ın hemen ardından kaza orucu tutulabilir.