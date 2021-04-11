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Giriş Tarihi: 11.4.2021 15:51

Canlı müzikle korona eğlencesi: 3 mekanda 93 bin lira ceza kesildi!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Canlı müzikle korona eğlencesi: 3 mekanda 93 bin lira ceza kesildi!

Beyoğlu’nda kapalı olması gereken saatlerde faaliyet yürütülen, canlı müzik çalınan, kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurulan ve sosyal mesafe kuralları ile koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket edilen üç eğlence mekanında 27 kişiye 93 bin 555 lira ceza kesildi.

İstanbul Polisi; koronavirüs salgını tedbirleri kontrol ve denetimleri kapsamında Beyoğlu İlçesi'nde bulunan üç eğlence mekanını denetledi. Kapalı olması gereken saatlerde faaliyet yürütülen, canlı müzik çalınan, kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurulan ve sosyal mesafe kuralları ile koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket edilen söz konusu eğlence mekanlarında bulunan 27 kişiye toplamda 93 bin 555 lira idari para cezası kesildi.

Ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü tespit edilen üç adres de Beyoğlu İlçe Zabta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Canlı müzikle korona eğlencesi: 3 mekanda 93 bin lira ceza kesildi!
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