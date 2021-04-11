Cumhurbaşkanı'nın talimatı çiftçiyi de vatandaşı da mutlu etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltik satın alınarak vatandaşa ücretsiz dağıtılacak.

Amasya'nın Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aksu, "Talimatıyla Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre kapalı olan restoran ve kafeler nedeniyle tonlarca patates ve soğanlar üreticilerin elinde kaldığından ve yaklaşan Ramazan ayında muhtaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere üreticilerin elindeki patates ve soğanlar alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak olması bizlere sevinç ve mutluluk verdi." dedi.

Aksu sözlerine şöyle devam etti; "Ücretsiz patates, soğan yardımı TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğan İl Valiliklerimiz (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) aracılığıyla düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Patates soğan yardımı almak isteyen vatandaşlar öncelikle bulundukları mahallenin muhtarlığına başvuruda bulunabilir ve muhtarlık tarafından yönlendirilebilir. Muhtarlıkların dışında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar ücretsiz patates soğan başvurusunda bulunmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gidebilir. Devletimizin yaptığı bu hayırla hem üreticisini koruyan aynı zamanda sosyal bir devlet olduğunu bizlere göstermiştir. Ramazan ayına gireceğimiz pandemi günlerinde bir nebzede olsa destek olmak amacıyla üreticinin ve vatandaşına yanında olduğunu gösteren bu desteklerden ötürü başata Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye şahsım, mensubu bulunduğum camia ve ülkemiz insanları adına şükranlarımı sunarım." şeklinde konuştu.