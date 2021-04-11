Denizli'de heyecanlandıran çalışma! 2 bin yıllık antik kent gün yüzüne çıkarılacak

Sarayköy ilçesi Hisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Caria ve Frigya arasında bir sınır kenti olarak M.Ö. 200 yılında kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne sunulan "Attouda ve Çevresi Yüzey Araştırması" projesi kabul edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sarayköy Belediyesi işbirliğiyle başlatılacak olan yüzey çalışması Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Bilge Yılmaz Kolanca başkanlığında 27 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilecek.