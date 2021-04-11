DHBT sınavı soruları cevapları ne zaman açıklanacak? DHBT soru kitapçığı yayınlandı mı?

KPSS DHBT sınavı bugün saat 10:15'te gerçekleştirildi. Adaylar, önceden belirlenen sınav merkezlerinde saat 10:00'a kadar sınav binalarına giriş yaptı. Sorulan 40 sorunun yanıtlanması için adaylara toplam 60 dakika zaman tanındı. Sınavdan çıkar çıkmaz adaylar "DHBT sınavı soruları cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aradı. "DHBT soru kitapçığı yayınlandı mı, DHBT soru kitapçığı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı için gözler ÖSYM'ye çevrildi.

2021 DHBT SINAV SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM düzenlenen sınavların sorularını ya sınavdan birkaç saat sonra ya da aynı günün akşam saatlerinde adayların erişimine sunuyor. Bu sebeple 2021 DHBT sınavı soru ve cevapları için adaylar heyecanla ÖSYM'yi takip ediyor. "DHBT sınavı soruları cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusuna henüz ÖSYM'den net bir yanıt gelmedi. Ancak soruların gün içinde açıklanması bekleniyor.

2021 DHBT SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 DHBT soruları ve cevapları beklenirken, adaylar soruların tamamının yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. ÖSYM her sınavında olduğu gibi DHBT sınavı sorularının da yüzde 10'luk bir kısmını herkese, tamamını ise yalnızca sınava katılan adaylara açacak. Adaylar, soru ve cevaplara ÖSYM'nin resmî internet sitesinden erişebilecek.

DHBT NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almak isteyenlerin girdiği sınav DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) adını almaktadır. DHBT'ye girmek isteyen adayların ayrıca KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarına da girmeleri gerekmektedir. DHBT puanı 2 yıl geçerli olmaktadır.