Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı, zedeler mi?

Diyanet resmi sitesi üzerinden oruçla ilgili olarak binlerce kişinin yanıt aradığı soruları cevapladı. Bu noktada doğru şekilde ibadetlerini yerine getirmek isteyen ancak ağız temizliğini de yapması gereken vatandaşların araştırdığı "Diş fırçalamak orucu bozar mı?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. Bu kapsamda Diyanet'e göre; boğaza su kaçmadığı durumlarda oruçluyken diş fırçalamanın orucu zedeleyici herhangi bir durumu bulunmamaktadır. İşte "Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı, zedeler mi?" sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'nca verilen yanıt ve dikkat edilmesi gereken hususlar…
DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?
Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur.
Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.
Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.