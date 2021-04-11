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Giriş Tarihi: 11.4.2021 15:14

orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı, zedeler mi?

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı, zedeler mi?

Mübarek ayının gelmesiyle beraber en çok merak edilen konulardan birisi de “ orucu bozar mı?” sorusu oldu. Müslüman alemine farz kılınan bu ibadeti eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar bu noktada detayları merak ediyor. Resmi sitesi üzerinden orucu bozan ve bozmayan tüm bilgileri vatandaşlarla paylaşmış bu noktada ise binlerce kişinin gündeminde yer alan “Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı, zedeler mi?” sorusuna da yanıt vermiştir. İşte tutarken diş fırçalama ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Diyanet resmi sitesi üzerinden oruçla ilgili olarak binlerce kişinin yanıt aradığı soruları cevapladı. Bu noktada doğru şekilde ibadetlerini yerine getirmek isteyen ancak ağız temizliğini de yapması gereken vatandaşların araştırdığı "Diş fırçalamak orucu bozar mı?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. Bu kapsamda Diyanet'e göre; boğaza su kaçmadığı durumlarda oruçluyken diş fırçalamanın orucu zedeleyici herhangi bir durumu bulunmamaktadır. İşte "Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı, zedeler mi?" sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'nca verilen yanıt ve dikkat edilmesi gereken hususlar…

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ramazan'da oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı, zedeler mi?

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?
Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur.

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ramazan'da oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı, zedeler mi?

Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ramazan'da oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı, zedeler mi?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sakız çiğnemek orucu bozar mı?

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı, zedeler mi?
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