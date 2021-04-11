Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı, zedeler mi?

Diyanet resmi sitesi üzerinden oruçla ilgili olarak binlerce kişinin yanıt aradığı soruları cevapladı. Bu noktada doğru şekilde ibadetlerini yerine getirmek isteyen ancak ağız temizliğini de yapması gereken vatandaşların araştırdığı "Diş fırçalamak orucu bozar mı?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. Bu kapsamda Diyanet'e göre; boğaza su kaçmadığı durumlarda oruçluyken diş fırçalamanın orucu zedeleyici herhangi bir durumu bulunmamaktadır. İşte "Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı, zedeler mi?" sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'nca verilen yanıt ve dikkat edilmesi gereken hususlar…