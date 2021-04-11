Dünyanın en yaşlı 5. ağacı Zonguldak'ta... Görenler hayran kalıyor!

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nce 2016'da yapılan çalışmada ise 4 bin 112 yaşındaki dünyanın en yaşlı porsuk ağacı tespit edildi. Boyu 25,5 metre ve çevresi 7 metre 70 santimetre olan ve 'Gümeli Porsuğu' adı verilen ağacın dünyanın bilinen en yaşlı 5'inci ağacı olma özelliği taşıyor.