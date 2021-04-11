Elinde silahla sokakta dolaştı

Kocaeli İzmit İlçesinde çekildiği iddia edilen ve il genelinde oldukça geniş takipçisi kitlesi bulunan bir sosyal medya hesabından yayımlanan görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü. Görüntülerde sinirlenmiş olduğu her halinden belli olan ve eline aldığı tüfek ile sokakta yürüyen bir kişi, bir başka kişi tarafından görüntüleniyor. Silahlı şahıs yolda yürürken kendisini durdurmak isteyen bir vatandaşı da tersleyerek yoluna devam ettiği görülüyor. Şahsın silahla herhangi bir eylemde bulunup bulunmadığı ise bilinmezken, görüntüleri izleyen şahıslar, elinde koca bir silah ile sokakta dolaşan kişinin rahatlığı karşısında şaşkına düştü.