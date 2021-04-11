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Giriş Tarihi: 11.4.2021 21:45 Son Güncelleme: 11.4.2021 21:45

Elinde silahla sokakta dolaştı

ABBAS ÇAKAR
Elinde silahla sokakta dolaştı

’nde, geniş bir takipçi kitlesi sahip olan sosyal medya hesabından, elinde silahla dolaşan bir kişinin görüntüleri herkesi şaşırttı.

Kocaeli İzmit İlçesinde çekildiği iddia edilen ve il genelinde oldukça geniş takipçisi kitlesi bulunan bir sosyal medya hesabından yayımlanan görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü. Görüntülerde sinirlenmiş olduğu her halinden belli olan ve eline aldığı tüfek ile sokakta yürüyen bir kişi, bir başka kişi tarafından görüntüleniyor. Silahlı şahıs yolda yürürken kendisini durdurmak isteyen bir vatandaşı da tersleyerek yoluna devam ettiği görülüyor. Şahsın silahla herhangi bir eylemde bulunup bulunmadığı ise bilinmezken, görüntüleri izleyen şahıslar, elinde koca bir silah ile sokakta dolaşan kişinin rahatlığı karşısında şaşkına düştü.

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Elinde silahla sokakta dolaştı
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