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Giriş Tarihi: 11.4.2021

Emine, beyaz gelinlikle uğurlandı

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Emine, beyaz gelinlikle uğurlandı
Elazığ'da vahşice öldürülen Emine Fulya Akçelebi, tabutunun üzerine konan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı. Perşembe günü Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'ta bir barakada buluşan Emine Fulya Akçelebi (17) ile Salih Yılmaz Coşkun arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Coşkun, Akçelebi'yi defalarca bıçakladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, genç kızın öldüğünü belirledi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen genç kızın tabutunun üzerine gelinlik konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Emine Fulya Akçelebi son yolculuğuna uğurlandı. Yakalanan zanlı tutuklandı.
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Emine, beyaz gelinlikle uğurlandı
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