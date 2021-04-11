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Giriş Tarihi: 11.4.2021

Eşine mesaj atan şahsı bıçakladı

Eşine mesaj atan şahsı bıçakladı
Bursa Nilüfer'deki Çalı mahallesinde iddiaya göre, S.T.(32) M.B'nin (41) eşine uygunsuz mesajlar attı. M.B., eşine S.T'nin kim olduğunu sordu. Genç kadın durumu eşi M.B.'ye anlattı. Kendisini rahatsız eden kişinin uygunsuz mesajlar attığını söyledi. M.B. telefondan S.T'ye buluşmak için mesaj attı. Bir kafede buluşmaya gelen adam, genç kadın yerine kocasını karşısında buldu. Başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında M.B., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile S.T.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bıçaklama anı ise anbean amatör kameralara yansıdı. Çevredekiler de herhangi bir müdahalede bulunmadı. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı. M.B. gözaltına alındı.
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Eşine mesaj atan şahsı bıçakladı
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