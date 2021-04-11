Eşini, çocuklarının gözü önünde bıçakla öldürdü

İstanbul Pendik'te, 3 çocuk annesi Arzu İlhan Koca, eşi Göksal Koca tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İlk eşinden boşanan Arzu İlhan Koca (39), Göksal Koca (31) ile evlendi. İlk evliliğinden 2 çocuğu olan genç kadının bir çocuğu daha oldu. Ancak çift arasında zamanla tartışmalar çıktı. Genç kadın, şiddet görmeye başlayınca eşi için uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Göksal Koca, geçtiğimiz perşembe akşamı, zorla eve girerek Arzu İlhan Koca'yı çocuklarının yanında 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cani koca mahkemece tutuklandı.