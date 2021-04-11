Eşini çocuklarının yanında 9 yerinden bıçakladı

Pendik Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 39 yaşındaki Arzu İlhan Koca'nın ilk evliliğinden 2 çocuğu vardı.

Evliliği ilerletemeyince ilk eşinden boşandı ve Göksal Koca ile evlendi. Çiftin bu evlilikten de bir çocukları oldu. İkili arasında ilk evlilikten olan çocuklar yüzünden zaman zaman tartışmalar başladı. İddiaya göre Arzu İlhan şiddet görmeye başlayınca Ocak ayında polise giderek uzaklaştırma talebinde bulundu.

Bunun üzerine mahkemeden eşi Göksal Koca için uzaklaştırma kararı alındı. İddiaya göre Göksal Koca, geçtiğimiz Perşembe akşamı, hakkındaki uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gelerek zorla içeri girdi. Eşi Arzu İlhan Koca, evden gitmesini istemesine rağmen evden çıkmadı. Polisi arayacağnı söyleyince Göksal Koca mutfaktan aldığı bıçakla eşini çocuklarının yanında bıçakladı. 9 yerinden bıçaklanan kadın kanlar içinde yere yığıldı.

Koca olay yerinden kaçtı, sesleri duyan komşuların eve gelmesi üzerine çağrılan ekipler hemen olay yerine geldi. Arzu İlhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan Göksal Koca ise bir süre sonra polisi arayıp teslim oldu.

Emniyetteki ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını öğrendiği için tartıştıklarını söyleyen ve bu sırada olayın gerçekleştiğini dile getiren Göksal Koca işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.