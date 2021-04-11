Eski eşinin bıçak darbelerinden montu kurtardı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesinde yaşayan Sevgüzel M. (39), evine girmek üzereyken, uzun zamandır ölüm tehditleri aldığı boşanmak üzere olan eşi Ahmet M. (40) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaşanan korku dolu anlarda bıçak darbeleri genç kadının montuna denk gelerek ciddi bir yaralanmaya engel oldu. O sırada telefonundan KADES butonuna basan kadın, saldırgan kocasının olay yerinden kaçmasıyla canını kurtardı.

HER YERDE ARANMAYA BAŞLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kades sistemi ile polise ulaşan kadın için ekipler seferber oldu. Saldırıya uğrayan kadın polis ekiplerince korumaya alındı. Kendisine bıçakla saldıran ve yumruk atan kocasının daha önce 1 yıl cezaevinde kaldığını ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğunu söyleyen gözü yaşlı kadın, eşi tarafından gönderilen ölüm tehdidi içeren mesajları gösterdi. Yaşananlar sonrası eşinden şikayetçi olan kadın polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri ise Ahmet M.'yi yakalama çalışması başlattı.