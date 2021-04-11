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Giriş Tarihi: 11.4.2021 13:23

Eski kaleci koronaya yenildi

ABBAS ÇAKAR
Eski kaleci koronaya yenildi

1987’de Kulübünde kaleci olarak futbol kariyerine başlayan ve bir çok   takımda forma giydikten sonra ’ne yerleşen evli ve 3 çocuk babası Adil Akyüz, tedavi gördüğü Koronavirüs nedeniyle vefat etti.

Mekadonya göçmeni olan bir ailenin çocuğu olarak Trabzon'da dünyaya gelen ve 1987 yılında Rizespor Kulübünde Kaleci olarak futbol kariyerine başlayan Adil Akyüz, Malatya, Bafra, Amasya, Tekirdağ ve Büyükşehir Belediyespor'da forma giydikten sonra 1999 yılında futbolu bırakarak Kocaeli'ne yerleşti.

İkinci el otomotiv satışı yapan bir firmada uzun yıllar çalışan evli ve 3 çocuk babası Akyüz, geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Yapılan testlerinde Koronavirüs'e yakalandığı belirlenen Akyüz, tedavi gördüğü Seka Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Akyüz'ün cenazesinin İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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Eski kaleci koronaya yenildi
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