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Giriş Tarihi: 11.4.2021 13:43

Eve giren hırsız apartman boşluğunda mahsur kaldı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Eve giren hırsız apartman boşluğunda mahsur kaldı

’da bodrum kattaki bir daireye giren hırsız, ev sahibinin gelmesi üzerine kaçmak istediği apartman boşluğunda mahsur kaldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge mahallesinde bulunan bir apartmanın bodrum katındaki bir daireyi gözüne kestiren 27 yaşındaki K.B, kapısını tornavida ile açtığı daireye girerek değerli eşya ararken ev sahibinin gelmesi üzerine panikledi.

Camdan apartman boşluğuna çıkan K.B, yüksek duvardan tırmanamayınca boşlukta mahsur kaldı. Şikayet üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin teslim olmasını istediği K.B, hırsız olmadığını iddia ederek çeşitli bahaneler üretmeye çalıştı. Daire kapısından teslim olması istenen K.B, güçlükle ikna edilerek daireye girip polise kapıyı açtı.

Dairenin adeta talan edildiğini gören polis K.B'yi gözaltına aldı.

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Eve giren hırsız apartman boşluğunda mahsur kaldı
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