Evi yanan aileye moral ve destek hamlesi

AK Partili Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek desteğimizi ifade ettik" diyerek ailenin üzüntüsünü hafifletti.

EV HASAR GÖRDÜ, EŞYALAR YANDI

Bağlar 5 Nisan Mahallesi'nde henüz kesinleşmeyen nedenlerle meydana gelen yangın bir ailenin yaşadığı evi harabeye çevirdi. Tuncay ailesine ait evde yaşanan olay sonrasında ev büyük hasar görürken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayı öğrenir öğrenmez evi ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ev sahibi Tuncay ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunarak üzüntülerini paylaştı.

"ONARIM İÇİN KATKI SUNACAĞIZ"

Beyoğlu, "Hamd olsun vatandaşlarımıza zarar gelmedi. Evin durumu kötü, ciddi bir hasar var. Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletip evin bakım ve onarımı noktasında imkanlar dahilinde gereken desteği sağlayacağımızı ifade ettik. Herkesin başına gelebilecek üzücü bir durum. Ailemiz bu durumu inşallah atlatacaktır." dedi.

Yaşanan olay nedeniyle büyük bir üzüntü ve şok yaşadıklarını dile getiren ev sahibi Melek Tuncay, bu zor durumda yanlarında olan Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.