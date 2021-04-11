Fındık ihracatının yüzde 85’i AB üyelerine yapılıyor

Dünyada yaklaşık 200 ülkeye yapılan fındık ihracatı pandemi sürecinde de hız kesmeden artarak sürüyor.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, hedeflerinin fındık ihracat rakamlarını 2-2,5 katına çıkarmak olduğunu söyledi. Türkiye'de yaklaşık 600-650 bin ton fındık üretimi yapılırken bunun yaklaşık 150 bin tonu iç piyasada tüketiliyor. Yılda fındık ihracatından 2 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlanırken bu rakamın daha yukarılara çıkarılması için özellikle son yıllarda üreticilere daha kaliteli ve daha fazla mahsul elde edilmesi yönünde çalışmalar sürüyor.

Arslantürk, Türkiye'nin özellikle pandemi döneminde fındık ihracatının artarak sürdüğünü ve ülkeye önemli döviz girdisi sağladığını kaydederek, "Son yıllarda Çin'e yapılan fındık ihracatında artış yaşandığına dikkat çekerek hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde bu ülkeye yapılan ihracatı 50 bin tonun üzerine çıkartmak." dedi.

Trabzon'da faaliyet gösteren firmalar tarafından Türkiye fındık ihracatının yüzde 40'lık bölümünün yapıldığını ifade eden Arslantürk, "Ülkemizden yaklaşık 200 ülkeye fındık ihracatı yapılıyor. Bu ihracatın yaklaşık yüzde 40'lık bölümü ise Trabzon'da faaliyet gösteren firmalarımız tarafından yapılıyor. Bizim açımızdan bu durum oldukça iyi. Sürdürülebilir üretimi bundan sonra da bu şekilde sağlarsak hem ilimiz hem de Türkiye'nin yaptığı ihracatı iki katına çıkarmamız mümkündür. İhracatta öne çıkan ülkeler İtalya, Almanya, Fransa olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere toplam yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 85'i Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Bizim hedefimiz Avrupa Birliği dışındaki ülkelere tüketim miktarını artırarak ülkemizin yaptığı ihracatı 2-2,5 buçuk katına çıkarabilmek." açıklamasında bulundu.

"HEDEFİMİZ, ÇİN'E FINDIK İHRACATINI 5 YIL İÇİNDE 50 BİN TONUN ÜZERİNE ÇIKARTMAK"

Çin'e son yıllarda yapılan fındık ihracatında önemli mesafeler kaydedildiğini belirten Arslantürk, "Daha önce Çin bizden 1-2 bin tonluk fındık alıyordu, şu anda 10 bin tonu geçti. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içerisinde Çin'e 50 bin tonun üzerinde fındık ihraç edebilmek. İhraç edilen fındığımız özellikle çikolata ve pasta imalatı alanında kullanılıyor. Bunların dışında çerezlik de tüketiliyor." diye konuştu.