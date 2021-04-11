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Giriş Tarihi: 11.4.2021 12:45

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Fitil orucu bozar mı? Fitil kullanmak orucu bozar mı, etkisi nedir?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok konu merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere bu yılın ilk oruç ibadeti gerçekleştirilecek olup oruç tutacak vatandaşlar bilinmeyenleri öğrenmek için araştırma yapıyorlar. Bu kapsamda; çeşitli rahatsızlıklarından dolayı fitil kullanmak zorunda kalan aynı zamanda oruç tutacak kişiler , gibi pek çok soruya yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından fitil kullanmanın oruç üzerindeki etkisi açıklandı.

Oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok önemli konu vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Bunlar arasında sorusunun yanıtı geliyor. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen ancak aynı zamanda çeşitli hastalıklardan ötürü doktor reçetesiyle fitil kullanmak zorunda kalan kişiler sorusunun yanıtı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda; Diyanet tarafından konu ile ilgili açıklama geldi.

FİTİL KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından fitil kullanımının oruç üzerindeki etkisi açıklandı. Bilindiği üzere fitil kullanımı ağrı kesici, ateş düşürücü ya da bazı amaçlar ile makattan olmak üzere mantar ya da başka kadın hastalıkları tedavisi nedeniyle de ayrıca kullanılmaktadır. Oruç tutacak olanlar ancak fitil kullanmak zorunda kalan ve tedavisini devam ettiren vatandaşlar fitil orucu bozar mı sorusunun yanıtını sorguluyor.

Diyanet'ten fitil kullanımının oruç üzerindeki etkisi hakkında açıklama geldi…

Fitil orucu bozar mı? Fitil kullanmak orucu bozar mı, etkisi nedir?

Diyanet açıkladı: Fitil kullanmak orucu bozar mı?

Ağrı kesici, ateş düşürücü olarak veya diğer bazı amaçlarla makattan; mantar ve bazı kadın hastalıklarının tedavisinde ferçten fitil kullanılmaktadır. Lavman, tıbbî operasyon öncesi veya kabızlıkta kalın bağırsak da bulunan dışkının, anüsten içeriye, sıvı verilerek dışarı çıkarılmasıdır.

Sindirim sistemi, ağızla başlayıp anüsle sona eren, sindirim borusu ile sindirim bezlerinden oluşur. Sindirim borusu ise, ağızla başlar. Ağzın gerisinde yutak bulunur. Sonra yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum ve anüs gelir. Sindirim ince bağırsaklarda tamamlanmaktadır. Kalın bağırsaklarda ise, sadece su, glikoz ve bazı tuzlar emilmektedir. Kadının ferci ile sindirim sistemleri arasında ise bir bağlantı bulunmamaktadır.

Fitil orucu bozar mı? Fitil kullanmak orucu bozar mı, etkisi nedir?

Bu itibarla kadınların fercinden kullanılan fitiller, orucu bozmaz. Makattan kullanılan fitiller ise, her ne kadar sindirim sistemine dahil olmakta ise de, sindirim ince bağırsaklarda tamamlandığı, fitillerde gıda verme özelliği bulunmadığı ve makattan fitil almak yemek ve içmek anlamına gelmediği için, orucu bozmaz.

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Fitil orucu bozar mı? Fitil kullanmak orucu bozar mı, etkisi nedir?

Lavman yaptırmak konusunda ise, iki durum söz konusudur; kalın bağırsaklarda su, glikoz ve bazı tuzlar emildiği için, gıda içeren sıvının bağırsaklara verilmesi veya orucu bozacak kadar su emilecek şekilde verilen suyun bağırsakta kalması durumunda oruç bozulur.

Fitil orucu bozar mı? Fitil kullanmak orucu bozar mı, etkisi nedir?

Ancak, suyun bağırsaklara verilmesinden sonra bekletilmeyip bağırsakların hemen temizlenmesi durumunda, verilen su ile birlikte bağırsaklarda bulunan dışkının dışarıya çıkarıldığı ve bu esnada emilen su da çok az olduğu için oruç bozulmaz.

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Fitil orucu bozar mı? Fitil kullanmak orucu bozar mı, etkisi nedir?
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