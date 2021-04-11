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Giriş Tarihi: 11.4.2021 10:17

Genç kızın cep telefonunu çaldı tutuklandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Genç kızın cep telefonunu çaldı tutuklandı

’da 21 yaşındaki Şerife Biçen’in cep telefonunu annesiyle konuştuğu sırada alıp kaçan kapkaççı polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre annesini telefonla arayan Şerife Biçen'in arkasından yaklaşan bir kişi cep telefonu alıp kaçtı. Genç kızın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen polisi aradı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler şüphelinin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını izledi.

Yapılan çalışmanın ardından polis zanlının Şerafettin Z. (21) olduğunu tespit etti. Şüphelinin evine baskın düzenlendi ve gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Şerafettin Z.'nin ifadesinde, "Şeytana uydum. Telefonu 500 liraya satıp alkol alıp içtim" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Genç kızın cep telefonunu çaldı tutuklandı
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