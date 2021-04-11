Gültak “Hedefimiz, insanımızın güvenli ve modern konutlarda yaşamalarını sağlamak"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, TOKİ'nin Çay Mahallesi'nde sürdürdüğü kentsel dönüşüm projesinde, Çay Mahallesi'nde yaşayan insanların çok daha güvenli, konforlu modern konutlarda yaşamalarını sağlanmasının amaçladığını belirterek, "Standartların üzerinde bir yaşam, tüm kardeşlerimizin hakkıdır" dedi.

"Biz, insanlarımızın yine akrabaları, 30-40 yıllık komşularıyla birlikte güvenli konutlarda yaşamaların sağlamak istiyoruz" diyen Başkan Gültak, "Konut fazlalığı halinde, mahalledeki kiracıların da uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayıp, mahalleye dışarıdan insanın gelmemesini sağlayacağız. Dileyen kadınlar, tandırlarında ekmeğini de yapacak, kültür ve geleneklerini de yaşatabilecek" diye konuştu.

"STANDARTLARIN ÜZERİNDE BİR YAŞAM HERKESİN HAKKIDIR"

Çarpık ve düzensiz yapılaşma nedeniyle park, yeşil alan, düğün salonu veya taziye evi yapılabilecek alan bulamadıklarını belirten Gültak, "Çay Mahallesi'nde hayata geçen projede ise bahsettiğimiz tüm sosyal donatı alanlarının yanı sıra, park ve yeşil alanlar, bisiklet yolları ve otoparklar olacak. Mersin'de, 140 dönümün içine 415+300, toplamda 715 konutu başka yerde göremezsiniz. Standartların üzerinde bir yaşam, Çay Mahalleli kardeşlerimizin de hakkıdır" dedi.

"PROTOKOLÜN HER YERİNDE 'UZLAŞMA' ÖNE ÇIKIYOR"

Projenin hayata geçmesi noktasında, Çay Mahallesi'nde yaşayan hak sahiplerinin yüzde 70 ila 80'inin onayını almayı hedeflediklerini ifade eden Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, "Nitekim TOKİ ile imzaladığımız protokolün hemen her maddesinde 'uzlaşma' ifadesi geçmekte. Uzlaşma ve vatandaşlarımızın onayının olmadığı bir proje zaten başarılı olamaz. Günü kurtarmayı amaçlayan bir anlayışımız asla yok. Tek amacımız ve hedefimiz, Akdeniz halkının çıkarlarını korumak. İnsanlarımıza çok daha güvenli, sağlıklı ve konforlu ve planlı binalarda yaşamalarını sürdürmelerini sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

"HAK SAHİBİ VATANDAŞLARLA TEK TEK GÖRÜŞMELER YAPILACAK"

Başkan Gültak, Çay Mahallesi'nde, 733 kişi ile anket yapıldığını, ulaşılamayan kişi sayısının da 319 olduğunu belirtti. Gültak, "Anket ile yüzde 70 oranında ailelere ulaşılmış. Bunun yüzde 54'ü erkek, yüzde 46'sı kadın. Kentsel dönüşümü isteyen vatandaşların oranı yüzde 42, istemeyenlerin sayısı yüzde 57. Neredeyse yarı yarıya. Tabi insanlarımızın çoğunluğu, yeterince bilgi sahibi olmadığı için de projeye karşı bir duruş var. Biz, insanları çağırıp bilgi verdiğimizde bu oranın yükseleceğine inanıyoruz. TOKİ ve personelimiz, hak sahibi bin 100 (1.100) kişi ile tek tek görüşecek. Hedefimiz, hak sahibi insanlarımızın en az yüzde 70'inin onay ve kabulünü almak" dedi.