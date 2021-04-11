Hamileyken oruç tutulur mu? Gebelikte oruç sakıncalı mı? Hamileler oruç tutabilir mi?

Hamileyken oruç tutmak konusunu hem dini açıdan hem de tıbbi açıdan değerlendirmek gerekiyor. "Hamileyken oruç tutulur mu?" sorusunu dini yükümlülüğüyle ayrı tıbbi gereklilikleriyle ayrı ele almalıyız. İşte "Hamileler oruç tutabilir mi?" sorusunun cevabı!
GEBELİKTE ORUÇ SAKINCALI MI? HAMİLEYKEN ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet İşleri Başkanlığı ve uzmanlar, bu sorunun yanıtının annenin ve bebeğin sağlığına göre değişkenlik göstereceğini ifade etti. Alimler, dinimizin sağlık konusundaki hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda, sağlığı riske atacak durumlarda ibadetin ertelenebileceğini vurguladı.
KADINLAR GEBELİK DÖNEMLERİNDE ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
Diyanet, "Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi?" sorusunu şu şekilde yanıtladı: Gebelik ve emzirme oruç tutmamak için geçerli mazeretlerdendir. Bebeğin sağlığı açısından riskli bir durum varsa ve anne bebeğinin sağlığından endişe ediyorsa oruç tutmayabilir. Hatta bu durumda annenin oruç tutması mekruh sayılmaktadır. Hamile ve emziren anneler hasta kabul edildiği için mazeretlidir ve onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler söz konusudur. (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12)
HAMİLELİĞİN İLK 3 AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?
Hamileliğin ilk 3 ayı gebeliğin en önemli dönemi kabul edilmektedir. Birinci trimester olarak adlandırılan bu süreç bebeğin anne karnında tutunması ve hayati organların gelişmesi sebebiyle riskli evre kabul edilir. Bu nedenle uzmanlar ilk 3 ayda anne adaylarının dengeli ve doğru beslenmesini, riskli hareketlerden kaçınmalarını şiddetle önermektedir.
HAMİLELİĞİN KAÇINCI AYINDA ORUÇ TUTULMAZ?
Dolayısıyla hamileliğin ilk 3 ayında oruç tutulması önerilmemektedir. Ancak gebelik takibi yapan doktor bu konuda danışılması gereken ilk kişidir. Aynı şekilde 3. trimester olarak geçen gebeliğin son 3 ayı da bebeğin en çok gelişim gösterdiği dönemdir. Bu nedenle bebeğin gelişimiyle ilgili bir risk olup olmadığı araştırılmalı ve doktorla birlikte orucun riskli olup olmadığına karar verilmelidir.
ANNE ADAYLARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
Anne adayları hamilelikte oruç tutabilmek için öncelikle bebeğin sağlık durumundan emin olmalı. Çoklu gebelik, erken doğum riski, bebeğin gelişim geriliği, gebelik tansiyonu, diyabet, bebeğin suyunun azalması gibi durumlar riskli gebelik durumlarıdır. Riskli gebeliklerde oruç kesinlikle önerilmemektedir. Bu gibi durumları olmayan anneler, Ramazan'dan önce açlık sürelerini uzatarak kendilerini test etmelidir. Eğer halsizlik, baygınlık hissi, tansiyon ve şeker düşmesi, baş ağrısı, kas gücünde azalma, bulantı gibi belirtiler yaşanmıyorsa anne öğün aralarını açarak oruca hazırlanabilir.
HAMİLELER ORUÇ TUTARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Riskli durumda olmayan ve doktorundan oruç tutabileceğine dair onay alan hamileler, doğru bir beslenme programı oluşturmalı ve buna uymalı. Ramazan ayında doktorların az ve sık yeme tavsiyesine uyulamayacağı için, iftar ve sahur arasında dengeli beslenmek çok önemlidir. Mümkünse oruç tutulmayan bu süre zarfında 3 ana 2 ara öğün şeklinde beslenmek hamileler için en doğrusu olacaktır. Ana öğünlerde aşırıya kaçmamak, aşırı yağlı ve tuzlu yemekler tüketmemek hazımsızlık çekmemek için yapılacak ilk öneridir.
HAMİLELER ORUÇTA NE YEMELİ?
Bunun yanı sıra ara öğünlerde taze meyveler, kuruyemişler ve bebeğin gelişimine katkı sağlayacak yiyecekler tüketmek son derece önemlidir. Hem annenin bedeni için hem de bebek için en önemli husus ise su tüketimidir. Anne adaylarının iftardan sahura kadar en az 3 litre su içmesi önerilir. Ayrıca oruçluyken aşırı fiziksel aktiviteden kaçınmak, sol tarafa yatarak istirahat etmek orucun daha kolay tutulmasına fayda sağlayacaktır.