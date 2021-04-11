Hamileyken oruç tutulur mu? Gebelikte oruç sakıncalı mı? Hamileler oruç tutabilir mi?

KADINLAR GEBELİK DÖNEMLERİNDE ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Diyanet, "Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi?" sorusunu şu şekilde yanıtladı: Gebelik ve emzirme oruç tutmamak için geçerli mazeretlerdendir. Bebeğin sağlığı açısından riskli bir durum varsa ve anne bebeğinin sağlığından endişe ediyorsa oruç tutmayabilir. Hatta bu durumda annenin oruç tutması mekruh sayılmaktadır. Hamile ve emziren anneler hasta kabul edildiği için mazeretlidir ve onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler söz konusudur. (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12)

HAMİLELİĞİN İLK 3 AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Hamileliğin ilk 3 ayı gebeliğin en önemli dönemi kabul edilmektedir. Birinci trimester olarak adlandırılan bu süreç bebeğin anne karnında tutunması ve hayati organların gelişmesi sebebiyle riskli evre kabul edilir. Bu nedenle uzmanlar ilk 3 ayda anne adaylarının dengeli ve doğru beslenmesini, riskli hareketlerden kaçınmalarını şiddetle önermektedir.