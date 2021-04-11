Hastayken oruç tutulur mu? Hastalanınca oruç tutulabilir mi?

Koronavirüs pandemisine denk gelen ikinci Ramazan ayında, vatandaşlar sağlık sorunları sebebiyle oruç tutup tutamayacaklarını araştırıyor. Kronik hastalığı bulunanlar ve ileri yaştaki vatandaşlar "Hastayken oruç tutulur mu?" sorusuna dini ve tıbbi açıklama bekliyor. İşte "Hastalanınca oruç tutulur mu?" sorusunun cevabı...
HASTALAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
İleri yaştaki vatandaşlar ve hasta olup sağlık durumunun iyiye gitmemesi beklenen hastalar oruç tutmama hakkına sahiptir. Maddi durumu el veren hastalar oruç tutamadıkları günler için fidye verebilir. Ancak maddi durumu olmayan hastalar için böyle bir zorunluluk da yoktur.
ORUÇ TUTAMAYAN HASTALAR NE YAPMALI?
Hasta olup oruç tutamayan bireyler, fidye olarak her gün bir fitre miktarı kadar un ya da bunun kıymeti miktarında para vermelidir. Bu fidye birkaç fakire verilir. Fidye verme süresi ise Ramazan ayının başından sonuna kadardır. Bayram sabahına dek verilebilmektedir. Fidye verilen fakir ise aldığı yardımı kendi kullanabileceği gibi başkasına da verebilmektedir. Hastanın durumu fidye verdikten sonra iyiye giderse tutamadığı oruçlarını kaza edebilir.
HASTALANINCA ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?
Oruç birçok hastalığa iyi gelmekte ve şifa olmaktadır. Hadis-i Şerif'te "Bedenin zekatı oruçtur" buyurulmuştur. Ayrıca "Sağlığa kavuşmak için oruç tutun" Hadis-i Şerif'i de söz konusudur. Ancak hayatı riske atan ve kişinin hayatını zorlaştıran hastalıklar için doktorla görüşerek karar vermek en doğrusudur.
HASTALARIN ORUÇLA İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?
Şeker, tansiyon, organ yetmezliği, kalp rahatsızlıkları ve kronik rahatsızlıklarda uzun süreli açlık hastanın yaşamını tehlikeye sokabilir. Bu gibi durumlarda oruç tutmamak günah değildir. Bilakis hayati tehlike olmasına rağmen oruç tutulması günah sayılmaktadır. Hastalar buna doktor gözetiminde karar vermelidir.
GRİPKEN ORUÇ TUTULUR MU?
Grip gibi geçici hastalıklarda oruç tutma kararı hastanın kendisine ve tedavisinden sorumlu doktoruna aittir. Hasta kendini oruç tutacak kadar iyi hissediyorsa orucunu tutabilir. Ancak iftar ve sahur arası beslenmesine dikkat etmeli, ilaç saatlerini bu vakitlere göre ayarlamalıdır. Şayet kendini iyi hissetmiyorsa orucu kazaya bırakıp iyileştiği zaman tutabilir.
KORONAVİRÜS HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde vatandaşların merak ettiği bir diğer mesele de virüse yakalanan hastaların Ramazan ayını nasıl geçireceği. Hasta eğer belirtisizse ya da hafif belirtiler yaşıyorsa orucunu tutabilir. Ancak virüsten çok etkilendiyse ve oruç onu güçsüz düşürecekse tutamadığı oruçları iyileştikten sonra tutması önerilir. Öte yandan, oruca niyet ettikten sonra kişi kendini hasta hissederse ve dayanamayacak durumdaysa orucunu bozabilir. İyileştikten sonra o günün yerine orucunu kaza etmesi gerekir.
İLAÇ KULLANMASI GEREKEN HASTALAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
"Hastayken oruç tutulur mu?" sorusunun yanıtı kişiye göre değişmektedir. Düzenli kullanılması gereken bir ilaç söz konusuysa ve ilaç saatleri oruç zamanına denk geliyorsa yine bu hastalar oruç tutmakla yükümlü değildir. Şayet ilaç saatleri doktor tarafından net şekilde belirtildiyse ve değiştirilemiyorsa bu hastalar da oruç tutamadıkları günler için fidye verebilir.
İLAÇ NEDENİYLE BOZULAN ORUÇ KEFARET GEREKTİRİR Mİ?
Hasta oruçluyken acil bir ihtiyaç nedeniyle ilaç almak zorunda kalırsa ve ilacını bozarsa kefaret gerekmez. Dinimiz zaruret halinde orucun bozulması durumunda yalnızca o günkü orucun kaza edilmesini buyurur. Ancak basit bir sebeple oruç bozulursa kefaret gerekir. Şayet bir hasta oruçluyken ağırlaşırsa ona su vermek caizdir. Hadis-i Şerif'te "Oruçlu iken vefat edene, kıyamete kadar oruç tutmuş gibi sevap yazılır" buyrulmuştur.