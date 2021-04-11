Hastayken oruç tutulur mu? Hastalanınca oruç tutulabilir mi?

ORUÇ TUTAMAYAN HASTALAR NE YAPMALI?

Hasta olup oruç tutamayan bireyler, fidye olarak her gün bir fitre miktarı kadar un ya da bunun kıymeti miktarında para vermelidir. Bu fidye birkaç fakire verilir. Fidye verme süresi ise Ramazan ayının başından sonuna kadardır. Bayram sabahına dek verilebilmektedir. Fidye verilen fakir ise aldığı yardımı kendi kullanabileceği gibi başkasına da verebilmektedir. Hastanın durumu fidye verdikten sonra iyiye giderse tutamadığı oruçlarını kaza edebilir.

HASTALANINCA ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?

Oruç birçok hastalığa iyi gelmekte ve şifa olmaktadır. Hadis-i Şerif'te "Bedenin zekatı oruçtur" buyurulmuştur. Ayrıca "Sağlığa kavuşmak için oruç tutun" Hadis-i Şerif'i de söz konusudur. Ancak hayatı riske atan ve kişinin hayatını zorlaştıran hastalıklar için doktorla görüşerek karar vermek en doğrusudur.