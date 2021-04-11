İhtiyaç sahibi 164 bin aileye ücretsiz patates ve soğan dağıtımı başladı

Üreticiye destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile patates ve soğan üreticilerinden Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. İstanbul'da 164 bin haneye dağıtımı yapılacak ürünler, Tuzla'ya ulaştı. İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Gevrek Bozkurt, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nihal Tehnova, Niğde ve Nevşehir'den ilimize ulaşan tırları karşıladı.

Vali Yardımcısı Bozkurt Gevrek, ürünlerin dağıtımı ile ilgili yaptığı basın mensuplarına yaptığı açıklamada; "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile patates ve soğan üreticimize destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan ürünler, ihtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca İstanbul'umuzda belirlenen 164.000 haneye yardım yapılması planlandı. İstanbul Valiliğimizin Koordinasyonuyla, 39 İlçe Kaymakamlığımızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, bu yardımların ulaştırılacağı ihtiyaç sahibi ailelerimizi belirlediler. İlimize gelen araçları Tuzla ilçemizdeki bu alanda karşılıyoruz. Niğde ve Nevşehir'den patates yüklenen 10 tırdan 4'ü şu an ilimize ulaşmış bulunuyor. Diğer 6 aracı da gün içerisinde bekliyoruz. Bu ürünleri Anadolu Yakasındaki 10 ilçemize (Adalar, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla ve Ümraniye) dağıtıyoruz. İlimize yapılacak sevkiyatları, hemen kaymakamlıklarımızca tahsis edilen dağıtım araçlarına naklediyor ve süratle sevk ediyoruz. İhtiyaç sahibi her haneye (10 kilo kuru soğan ve 20 kilo patates paketi olarak) ulaştıracağız." değerlendirmelerinde bulundu.

Vali Yardımcısı Bozkurt Gevrek, devletimizin; çiftçinin ve yardıma muhtaç vatandaşların her zaman yanında olduğunun güzel bir göstergesi olan bu hizmetin hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.