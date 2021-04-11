İmsaktan sonra su içmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklamasına göre imsaktan sonra su içmek…

İslam alemi, 2021 yılında da Ramazan ayına erişmenin huzurunu yaşıyor.. Her ramazan olduğu gibi yapılacak ibadetlerin yanı sıra, bu ayın farz ibadeti olan oruç hakkında bilgiler araştırılıyor. Merak edilenlerin başında orucu bozan durumlar, bu durumların başında da imsaktan sonra su içmek hakkındaki hüküm yer alıyor. Buna göre, imsaktan sonra su içmek orucu bozar mı? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması ile imsaktan sonra su içmek orucu bozar mı sorusunun yanıtı...

On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayında vatandaşlar tarafından araştırılan ve pek çok kez tartışma konusu olan orucu bozan ve bozmayan durumlar arasında imsaktan sonra su içmek yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından, oruca etki etmeyen ve orucu bozan durumlar ile ilgili bilgiler paylaşılıyor. Buna göre, Sahurda ezan okunduktan sonra yani, imsaktan sonra su içmek orucu bozar mı? Aşağıda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sahurda imsaktan sonra su içmek hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. İşte, merak edilenler...