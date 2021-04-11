İstanbul'da cani koca dehşeti: Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü...

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Bunun üzerine mahkemeden eşi Göksal Koca için uzaklaştırma kararı alındı. İddiaya göre Göksal Koca, geçtiğimiz Perşembe akşamı, hakkındaki uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gelerek zorla içeri girdi. Eşi Arzu İlhan Koca, evden gitmesini istemesine rağmen evden çıkmadı. Polisi arayacağnı söyleyince Göksal Koca mutfaktan aldığı bıçakla eşini çocuklarının yanında bıçakladı. 9 yerinden bıçaklanan kadın kanlar içinde yere yığıldı.

POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU

Koca olay yerinden kaçtı, sesleri duyan komşuların eve gelmesi üzerine çağrılan ekipler hemen olay yerine geldi. Arzu İlhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan Göksal Koca ise bir süre sonra polisi arayıp teslim oldu.

Emniyetteki ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını öğrendiği için tartıştıklarını söyleyen ve bu sırada olayın gerçekleştiğini dile getiren Göksal Koca işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.