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Giriş Tarihi: 11.4.2021 13:43

’da kısıtlama denetimleri arttırıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da kısıtlama denetimleri arttırıldı

’da vakalarındaki artış nedeniyle İstanbul emniyet müdürlüğü ekipleri koronavirüs kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim uyguladılar. Kısıtlama nedeniyle sabah saatlerinde yollar boş kalırken kısıtlama nedeniyle yollarda ana artellerde sürücülere iş yerleri ile halkın hafta içi yoğun olduğu meydan ve sahillerde denetim yapıldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri ana artellerde polis noktaları oluşturarak kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan araçlara yönelik denetim yaptı.

Sabah saatlerinde yollar boş kalırken Halkın özellikle hafta içi günleri ilgi gösterip yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetim yapan polis ekipleri, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. İş yerlerine de yapılan denetimlerde, dükkân sahiplerinin tedbirlere uyup uymadığı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde ilçe genelinde vatandaşların tedbirlere uyduğu görüldü.

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İstanbul’da kısıtlama denetimleri arttırıldı
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