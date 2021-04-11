İstanbul’da kısıtlama denetimleri arttırıldı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri ana artellerde polis noktaları oluşturarak kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan araçlara yönelik denetim yaptı.

Sabah saatlerinde yollar boş kalırken Halkın özellikle hafta içi günleri ilgi gösterip yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetim yapan polis ekipleri, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. İş yerlerine de yapılan denetimlerde, dükkân sahiplerinin tedbirlere uyup uymadığı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde ilçe genelinde vatandaşların tedbirlere uyduğu görüldü.