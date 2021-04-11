İstanbul'da Polis Haftası'nda 'pes' dedirten olay! Ameliyat olurken...

"BEN HASTANEDEYKEN, ARACI ALIP GİDİYORLAR"



Yaşanan hırsızlığı mağduru olan gazi polis memuru Erdoğan Sevgili, "Ameliyat için Yozgat'tan buraya geldim. Aracı buraya saat 18.00'de park ettik. Gece 24.00 sıralarında 2 tane şahıs geliyor. Zaten video kaydı var. Ben hastanedeyken, aracı alıp gidiyorlar. Ben sabah saat 10.00 gibi taburcu oldum. Aracın olmadığını söylediler. Şu anda aracı arıyoruz. Şu an kendi çabalarımızla aramaya çalışıyoruz. Yeşilket karakoluna bildirdik. Çünkü aracı alan kişilerin yakıtı bitene kadar kullandıktan sonra aşağıda bir yere bıraktıkları söyleniyor" dedi.