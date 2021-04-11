İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Uyuşturucu ve uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu ve uyarıcı madde üretiminde kullanılan, ithal/imali resmi makamların iznine bağlı olan ve uyuşturucu madde Eroin imalatında kullanılan "Asetik Anhidrit"maddesini yasadışı yollardan Türkiye'ye getirerek Van iline nakletmeye çalışan şebekeye Büyükçekmece'de operasyon yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Jandarma ekiplerince şebekeye ait Tırda yapılan aramalarda (8) adet tank içerisinde 4.500 Kg. uyuşturucu madde (Eroin) imal etmek için kullanılacağı değerlendirilen toplam (9) ton Asetik Anhidrit Maddesi ele geçirildi. Bu kapsamda en az 4.5 Ton Eroin imalatı önlenerek terörün finansmanının da engellenmesi sağlandı.

Jandarma’dan uyuşturucu şebekesine 4 buçuk tonluk darbe | Video

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.K. ve E.K. isimli şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde yurtdışından temin etmiş oldukları uyuşturucu madde imalatında kullanılan "Asetik Anhidrit" maddesini Ülkemize getirmek için arayış içerisinde bulunan şahıslar olduğu bilgisini aldı.

PARAVAN ŞİRKET KURMUŞLAR

Alınan bilgi üzerine bağlantıları ortaya çıkarmak için Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların adına kayıtlı ithalat/ihracat işlemleri yapan bir paravan şirket olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarla paravan şirket ile birlikte hareket den şüphelilerin kimlik bilgilerini deşifre etti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" "Uyuşturucu ve Uyarıcı Etki Doğurmamakla Birlikte, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Üretiminde Kullanılan, İthal ve İmali Resmi Makamların İznine Bağlı Olan Maddeyi İthal Etmek, Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak veya İhraç Etme" suçlarından soruşturma dosyası açıldı. Jandarma ekipleri Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda şüphelilerin Türkiye'deki bağlantılarını ortaya çıkarmak için takibe başladı.

2.500 KM. TAKİP EDİLDİ

Jandarma ekipleri yurtdışından paravan şirket adına sevki yapılan uyuşturucu hammaddesini 2500 Km. boyunca adım adım takip etti. Uyuşturucu hammadde yüklü tankların ülkemize girmesiyle yakın takibe başlayan ekipler hammaddenin Büyükçekmece'de bulunan uluslararası bir lojistik firmasına indirildiğini belirledi. Şüphelilerin uyuşturucu hammaddesini kimin adına ithal ettiklerini belirlemek için bölgede çalışmalarını yoğunlaştırarak şüphelileri takibe alan Jandarma ekipleri, beşinci günün sonunda söz konusu hammaddenin sevk edilmek üzere bir TIR'a yüklendiğini tespit etti.

4,5 TON EROİN İMAL EDECEKLERDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden uyuşturucu tacirleri ile suç unsurlarını ele geçirmek için harekete geçen Jandarma ekipleri söz konusu TIR'a baskın düzenledi. Jandarma ekiplerince T.K. ve E.K. isimli şüpheliler etkisiz hale getirildikten sonra TIR'da yapılan aramalarda (8) adet tank içerisinde (9) ton sıvı madde ele geçirildi. Ele geçirilen sıvı madde İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat biriminin test cihazı ile yapılan analizinde Asetik Anhidrit maddesi olduğu tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından (4.500) kğ. uyuşturucu madde (Eroin) üretilebilecek toplam (9) ton "Asetik Anhidrit" maddesi ele geçirilirken, T.K. ve E.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Bu kapsamda en az 4.5 Ton Eroin imalatı önlenerek terörün finansmanının da engellenmesi sağlandı.

UYUŞTURUCU İMALATINDA KULLANACAKLARINI İTİRAF ETTİLER

T.K. ve E.K. Jandarmadaki sorgulamalarında "Asetik Anhidrit" maddesini Van iline teslim edilmek üzere götüreceklerini ve burada Uyuşturucu Madde imalatında kullanacaklarını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen T.K. ve E.K. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer örgüt elemanlarının yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.