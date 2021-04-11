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Giriş Tarihi: 11.4.2021 22:21

Kaçmaya çalışırken düşen hırsızlık şüphelisi öldü

AA
Kaçmaya çalışırken düşen hırsızlık şüphelisi öldü

'ta kaçmaya çalıştığı hastanenin tuvalet penceresinden düşüp ağır yaralanan hırsızlık şüphelisi, 5 gündür süren yaşam mücadelesini yitirdi

Zonguldak'ta sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin tuvalet penceresinden atlayarak kaçmaya çalışırken beton zemine düşüp ağır yaralanan hırsızlık şüphelisi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sevk edildiği Ereğli Devlet Hastanesinde 5 gündür tedavi gören hırsızlık şüphelisi Ö.Ö, yaşam mücadelesini yitirdi.

Ö.Ö'nün cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince 6 Nisan'da sağlık raporu için Alaplı Devlet Hastanesine götürülen hırsızlık şüphelisi Ö.Ö, izin alarak girdiği ikinci kattaki tuvaletin penceresinden atlayarak kaçmak istemişti. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Ö.Ö, müdahale sonrası Ereğli Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

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Kaçmaya çalışırken düşen hırsızlık şüphelisi öldü
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