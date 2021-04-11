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Giriş Tarihi: 11.4.2021 19:39

'de 11 Nisan’a özel bando gösterisi ve kortej yürüyüşü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Karaköprü'de 11 Nisan’a özel bando gösterisi ve kortej yürüyüşü

Belediyesi tarafından 11 Nisan ’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü için bando gösterisi ve kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Karaköprü Belediyesi Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları için ilçede bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlikte Bigbando21 bando ekibi bando gösterisiyle çeşitli şarkılar ve Urfa türküleri çalarken, Karaköprü Belediyesi personeli ve vatandaşlar da kortej yürüyüşünde bayraklarla eşlik etti. Atatürk Bulvarı, Mehmet Hafız Bulvarı ve Esentepe Mahallesinde yapılan yürüyüşle gerçekleşen etkinlikte vatandaşlara bayrak dağıtımı da yapılırken, evlerindeki vatandaşlar da balkonlardan alkış ve bayraklarla eşlik ettiler.11 Nisan kortej yürüyüşü ve bando gösterisinde renkli anlar yaşanırken, vatandaşlar bu etkinlik için Karaköprü Belediyesine teşekkür ettiler.
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Karaköprü'de 11 Nisan’a özel bando gösterisi ve kortej yürüyüşü
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