Karda mahsur kalan vatandaşların belediye kurtardı

Hafta sonu yaylaya çıkan vatandaşlar kar yağışına yakalandı. Bir anda bastıran karda mahsur kalan vatandaşlar Erdemli Belediyesi'ne ulaştı. Bölgede teyakkuzda olan ekipler, mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti. Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Küstülü, Tapureli, Alibeyli, Kızılen ve Sarıkaya mahallerinde kapanan yolları açtı.

Bütün kadrosuyla teyakkuz halinde olan Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşın yüzünü güldürüyor. Karda mahsur kalan bir vatandaş, " Hafta sonu kısıtlamasından dolayı tatilimizi yaylada ki evimizde geçirmeyi planlamıştık. Yaylamızdaki evimize geldik. Kar yüzünden, yollarımız kapandı. Ekmek almaya alışveriş yapmaya gidemedik. Bunun üzerine Erdemli Belediyesi'ni arayarak, yolumuzu açması talebinde bulunduk. Sağ olsunlar hemen çağrımıza kulak vererek yollarımızı açtı. Erdemli Belediyesi'ne ve çalışanlarına göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bir diğer vatandaş ise, "Ummadığımız bir kar yağışı oldu Nisan ayında. Ekmek almak için Sarıkaya'nın içerisine inemiyorum. Ekmeğe gitmek için zorlanıyorum. Greyder yolumuzu açtı memnunum" diye konuştu.

Öte yandan ekipler çalışmalarını bölgede aralıksız sürdürüyor.