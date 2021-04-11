Karısını delik deşik eden sanığa bu kez jiletle tehditten ceza

İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Aycan Kıncı'nın avukatları İslam Gezer ile Elif Büşra Berber katıldı. Avukat Büşra Berber söz alarak, "Müvekkilimin daha önce şikayetçi olmamasının nedeni çocukları ile tehdit edilmesidir. Evlilik birliği süresince müvekkilim gerek psikolojik gerekse fiziksel şiddet görmüştür. Balkondan atılmıştır. Mahkemenizde olan duruşmada da kendisi jilet ile tehdit edilmiştir. Herhangi bir kanıt veya delil olmadığından müvekkilim de şikayetinden vazgeçtiği için sanık hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı almıştır" dedi. Avukat İslam Gezer ise, "Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki sanık ifadelerinde gerekse de Karşıyaka 5. Aile Mahkemesinde görülen boşanma davasında sanığın kriminal bir geçmişi olmadığı öne sürülmektedir. Bu durumdan indirim alması durumu gayesi güdülmektedir. Burada bulunmamızın amacı sanığın kriminal bir geçmişi olduğunu ispatlamaktır" diye konuştu. Sanık Burak Kıncı ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Segbis aracılığıyla mahkemeye bağlandı. Kıncı eşini darp etmediğini tehdit etmediğini belirterek beraatini talep etti.



Avukat İslam Gezer

SENİ JİLETLE KESERİM

Mahkemede sanık Kıncı'nın 27 Aralık 2015'te yaşanan olayda, geçimsizlikten dolayı eşiyle tartışma yaşadığı, eşine 'seni jiletle keserim" dediği ve tekmeyle karısını yaraladığı belirtildi. İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi Kıncı hakkında hükmün açıklanması geri bırakılması karar verdi. Kıncı 5 yıllık denetim süresinde yine bir suça karıştığı için bu karar mahkeme tarafından açıklandı. Kıncı'ya basit yaralama suçundan 5 ay, tehdit suçundan 5 ay olmak üzere 10 ay hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Korkunç olay, 3 Kasım'da Karşıyaka 1717 sokaktaki dönercide meydana gelmişti. 2 çocuk annesi ev hanımı Aycan Kıncı (23) kendisine şiddet uygulayan 7 yıllık eşi bir fabrikada işçi Burak Kıncı'ya (26) boşanma davası açtı. Burak Kıncı eşini konuşmak için çağ kebapçısına davet etti. Buluşmayı kabul ederek kebapçıya giden çift, 38 nolu masada oturarak yemek yedi. Aycan Kıncı burada eşinin barışma teklifini reddetti. Ardından cebinden bıçak çıkaran Burak Kıncı, 'Önce sana mı yoksa kendime mi saplayayım? Bana yar değilsen kimseye olmayacaksın' diyerek karısını bıçakladı. 38 yerinden bıçaklanan iki çocuk annesi Aycan Kıncı, tedavi gördüğü hastanede mucizevi şekilde hayatta kalmayı başardı. Burak Kıncı hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca Burak Kıncı'nın bıçak taşıdığı için 3 aya kadar hapsi istendi. Burak Kıncı, ağır şekilde yaraladığı eşi Aycan Kıncı'ya olaydan sonra cezaevinden mektup gönderdi af diledi.