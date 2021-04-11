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Giriş Tarihi: 11.4.2021 22:40

Kendi otomobilinin altında kalarak yaşamını yitirdi

DHA
Kendi otomobilinin altında kalarak yaşamını yitirdi

’nın ilçesine bağlı Dereli köyünde, Hüseyin Özkaya (59) kontrol etmek istediği otomobilinin altındayken, krikonun boşalması sonucu sıkıştı. ağır yaralanan Özkaya, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti

Dereli köyünde oturan Hüseyin Özkaya, muayene zamanı yaklaşan otomobilini kriko ile yükselterek altına girdi ve kontrol etmek istedi. Kısa süre sonra krikonun boşalması sonucu Özkaya aracın altında kalarak sıkıştı.

Çevredekilerin yardımıyla aracın altından ağır yaralı olarak çıkarılan Özkaya, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Özkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kendi otomobilinin altında kalarak yaşamını yitirdi
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