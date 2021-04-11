Kısıtlamaya rağmen toplanıp kumar oynadılar! 84 bin lira ceza!

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren İstanbul Polisi; Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bulunan beş kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerini tespit etti. Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi'nde bulunan ve daha önceden ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü için mühürlendiği tespit edilen bir başka iş yerinde de 14 kişinin bulunduğu saptandı. İki farklı adreste sosyal mesafe kurallarına uymayan 17 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na" muhalefet gerekçesiyle idari para cezası kesildi. İki adreste yasa dışı kumar oynayan 13 kişiye de Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesildi. Kesilen idari para cezasının toplamda 84 bin 615 lira olduğu ifade edildi. Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi'nde bulunan adres İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi ve faaliyetlerine son verildi.