Korona testinin pozitif olduğunu otobüste öğrendi

"EVİMDE KARANTİNADA KALACAKTIM"

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlal ettiği için hakkında 3 bin 150 lira para cezası uygulanan Mustafa K, ''Testi ben otobüse binmeden önce vermiştim. Polatlı'dan Osmaniye'ye evime gidiyordum. Orada karantinada kalacaktım. Testimin pozitif olduğunu yolda öğrendim'' dedi. Diğer yolcular ise, kendilerini de riske attığı için Mustafa K.'ye tepki gösterdi.

Otobüs şoförü Mehmet Karakuş, "Bursa'dan Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Testi pozitif çıkan yolcu Ankara'nın Polatlı ilçesinden binmiş. Ben Polatlı'dan HES kodunu istedim. Otobüse bindiğindi risksizmiş. Bu yüzden bileti vermişler. Yolda doktor ve polis beni aradı. Durumu söyledi ben de bölge trafik önünde bizi bekleyen polis ekiplerine şahsı teslim ettim" dedi.